"الرياض القابضة" توقع مذكرة تفاهم مع أمانة منطقة الرياض لتطوير الحدائق وممرات المشاة

وتعزز المذكرة أوجه الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين جودة الحياة في المدينة وتعزيز جمالية المدينة والتنمية الحضرية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ووضع برامج تفعيل مستدامة لتطوير المواقع المعنية، مع ضمان التنسيق الكامل بين الطرفين وفق الأطر القانونية والتنظيمية، إضافة إلى العمل على تحسين تجربة الزوار وخدمة السكان.