"الرياض القابضة" توقع مذكرة تفاهم مع أمانة منطقة الرياض لتطوير الحدائق وممرات المشاة

أعلنت شركة الرياض القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم مع أمانة منطقة الرياض لدراسة تطوير برنامج شامل لإدارة وتفعيل الحدائق والواحات وممرات المشاة في مدينة الرياض.
وقّع المذكرة المهندس عاصم بن محمد السحيباني، الرئيس التنفيذي لشركة الرياض القابضة، والمهندس سلمان بن عبدالرحمن الدهمش، وكيل الأمانة للاستثمار والتخصيص. تهدف المذكرة إلى تحديد إطار عام للتعاون بين الطرفين لدراسة برامج تطويرية تسهم في تحسين استدامة الحدائق والممرات والواحات، بما يلبي تطلعات سكان وزوار مدينة الرياض.
يشتمل هذا التعاون على إعداد خطط ودراسات فنية ومالية لتفعيل المواقع العامة، إضافة إلى تخصيص المواقع المناسبة وتحديد آليات الاستثمار والتأجير.
ويأتي ذلك ضمن رؤية شركة الرياض القابضة الرامية إلى تقديم حلول مبتكرة تساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين تجربة الزوار، وتعزيز التنمية الحضرية في المدينة.
وتعزز المذكرة أوجه الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين جودة الحياة في المدينة وتعزيز جمالية المدينة والتنمية الحضرية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ووضع برامج تفعيل مستدامة لتطوير المواقع المعنية، مع ضمان التنسيق الكامل بين الطرفين وفق الأطر القانونية والتنظيمية، إضافة إلى العمل على تحسين تجربة الزوار وخدمة السكان.
يهدف التعاون إلى وضع برامج تطوير مبتكرة للمواقع العامة بما يعزز جمالية مدينة الرياض ويرفع من جودة الحياة لسكانها وزوارها.
يذكر أن الرياض القابضة شركة رائدة في مجال التطوير العقاري وتقديم الحلول المبتكرة لمشاريع النفع العام في منطقة الرياض منذ أربعة عقود، حيث تهتم بجودة الحياة وازدهار المدن من خلال التركيز على المشاريع الخدمية وتفعيل المناطق العامة والحدائق والخدمات اللوجستية والنقل.