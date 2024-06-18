تمكين لأداء النسك.. جراحة عاجلة تنقذ حاجًّا ثمانينيًّا من "نزيف وثقب بالأمعاء"

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المريض نُقل إلى المستشفى مع القافلة الطبية من تجمع المدينة الصحي؛ لتمكينه من أداء النسك واستكمال خطته العلاجية؛ حيث كان يعاني من نزيف وأنيميا حادة وحالته الصحية غير مستقرة، وعلى الفور جرت معاينة وتقييم حالته من قبل فريق الجراحة، وبعد إكمال الإجراءات والتشخيص اتُّخذ قرار بنقل المريض إلى غرفة العمليات في يوم عرفة، وجرى إصلاح الثقب واستكمال العلاج.