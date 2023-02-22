رئيس "الهيئات": يومُ التأسيس نستذكر فيه مسيرة بلادنا الممتدّة لـ٣ قرون من النماء والازدهار

وتابع الدكتور السند: "مرورًا بالدولة السعودية الثانية، إلى عهد باني الدولة السعودية الثالثة، ومؤسس كيانها، وموحِّد أرجائها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، رحمه الله، وأبنائه الملوك من بعده، رحمهم الله، حتى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، فأثمر هذا الغرس دولة وارفة الظلال نمت وامتدّت عبر أطوارها الثلاثة، وفاض خيرها وعمَّ نفعها ليتمدّ إلى كل أرجاء المعمورة، في إغاثة الملهوفين، وإعانة المنكوبين؛ من خلال أدوارها الإنسانية الرائدة".