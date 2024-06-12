وزير الصحة يرعى الاستعراض السنوي لـ"أسطول الهلال الأحمر" بمشاركة المنظومة الصحية في موسم الحج

وخلال العرض اطلع الوزير الجلاجل على أسطول الهيئة المشارك في الحج والذي اشتمل على سيارات إسعاف وسيارات إسعاف كهربائية صديقة للبيئة، ووحدات الاستجابة السريعة مثل الدراجات النارية والكهربائية، إضافة إلى الوحدات النوعية مثل الحافلة الإسعافية ومركبات الاستجابة للبلاغات النوعية، والوحدات الأصغر والتي تمتاز بالمرونة في الدخول للأماكن الضيقة كعربات الجولف، والمركبة الكهربائية والدراجات والسكوتر الكهربائي.