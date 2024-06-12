وزير الصحة يرعى الاستعراض السنوي لـ"أسطول الهلال الأحمر" بمشاركة المنظومة الصحية في موسم الحج

رعى وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي فهد الجلاجل، الاستعراض السنوي لأسطول الهلال الأحمر بمشاركة منظومة القطاع الصحي المشاركة في الحج لعام 1445 هـ مساء اليوم الأربعاء بمهبط عرفات.
وتسخر هيئة الهلال الأحمر السعودي جميع إمكاناتها من القوى البشرية وأسطول خدماتها الإسعافية الأرضية والجوية للتكامل مع المنظومة الصحية المشاركة في الحج تحت قيادة وزارة الصحة لضمان صحة الحاج، وخلق مزيد من التسهيلات في الخدمة الطبية الطارئة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.
وخلال العرض اطلع الوزير الجلاجل على أسطول الهيئة المشارك في الحج والذي اشتمل على سيارات إسعاف وسيارات إسعاف كهربائية صديقة للبيئة، ووحدات الاستجابة السريعة مثل الدراجات النارية والكهربائية، إضافة إلى الوحدات النوعية مثل الحافلة الإسعافية ومركبات الاستجابة للبلاغات النوعية، والوحدات الأصغر والتي تمتاز بالمرونة في الدخول للأماكن الضيقة كعربات الجولف، والمركبة الكهربائية والدراجات والسكوتر الكهربائي.
كما اطلع وزير الصحة خلال جولته على أسطول الإسعاف الجوي المشارك في الحج والذي يبلغ عددها سبع طائرات عامودية تخدم من خلال عدة مهابط في المشاعر المقدسة.
وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر لحج 1445هـ الدكتور يوسف الصفيان، إن الهيئة تشغل خلال موسم هذا الحج أكثر من 692 من أسطولها الأرضي والجوي والذي يُسهم في العملية الإسعافية ورفع الخدمة الطبية الطارئة لحجاج بيت الله الحرام، وتمكن المسعفين والأطباء في عملهم من خلال سرعة الاستجابة ومباشرة المرضى والنقل السريع للمنشآت الصحية في مختلف المشاعر المقدسة والعاصمة المقدسة ومحيطها.
وأضاف أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تؤكد أن أسطولها على أتم الجاهزية للمساهمة في إتمام الحاج لحجهم بيسر وطمأنينة ضمن منظومة رعاية صحية متكاملة لضيوف الرحمن.