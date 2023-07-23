سنوات المعاناة تحكي عن تعثر "طريق الحزام بالمدينة".. شكاوى و"الأمانة" صامتة

ولم تكشف "الأمانة"، حينها، عن ترسية المشروع لمقاول آخر أو بدء العمل به؛ حيث يعاني عديدٌ من مُلاك العقارات الواقعة على المشروع في الوصول إلى منازلهم، فضلاً عن إغلاق عديدٍ من المحال التجارية المتناثرة على أطراف هذا الطريق، فيما تعالت أصواتهم عبر مواقع التواصل، مؤكدين أن المشروع له سنوات ولاتزال تحويلات الطريق على حالها تجلب المعاناة في الدخول للمنازل، فضلاً عن المطبات.