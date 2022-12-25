"السعودي للتنمية" يشارك في حفل افتتاح مشروع تطوير شارع الفاتح بالبحرين

شارك الصندوق السعودي للتنمية اليوم، في حفل افتتاح الجسر العلوي للدوران العكسي ضمن مشروع تطوير شارع الفاتح في مملكة البحرين الشقيقة، الذي أسهم الصندوق في تمويله، حيث يربط طريق الملك فيصل في الشمال بطريق الشيخ عيسى بن سلمان في الجنوب، مرورًا ببعض المناطق مثل منطقة الجفير ومنطقة القضيبية ومنطقة الحورة.
ويهدف المشروع إلى الإسهام في انسياب الحركة المرورية من الشمال إلى الجنوب، بالإضافة إلى أن هذا الطريق يُعد الشريان الرئيس الذي يسهم في تسهيل الحركة المرورية من منطقة الجفير إلى شارع الشيخ دعيج وشارع المعارض، إذ تُعدّ هذه المناطق وجهة استثمارية للتطوير العقاري السكني والتجاري في مملكة البحرين، تعزيزًا للتعاون الإنمائي بين البلدين الشقيقين، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لإيجاد مدن ومجتمعات محلية مستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات التنموية.
يذكر أن المشروع يأتي في إطار الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة المملكة لدعم قطاعات التنمية في مملكة البحرين، من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وذلك تعزيزًا للعلاقات التاريخية الراسخة والشراكة الوثيقة بين البلدين الشقيقين.