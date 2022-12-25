"السعودي للتنمية" يشارك في حفل افتتاح مشروع تطوير شارع الفاتح بالبحرين

ويهدف المشروع إلى الإسهام في انسياب الحركة المرورية من الشمال إلى الجنوب، بالإضافة إلى أن هذا الطريق يُعد الشريان الرئيس الذي يسهم في تسهيل الحركة المرورية من منطقة الجفير إلى شارع الشيخ دعيج وشارع المعارض، إذ تُعدّ هذه المناطق وجهة استثمارية للتطوير العقاري السكني والتجاري في مملكة البحرين، تعزيزًا للتعاون الإنمائي بين البلدين الشقيقين، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لإيجاد مدن ومجتمعات محلية مستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات التنموية.