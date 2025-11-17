نائب أمير مكة يرأس الاجتماع الأول لمجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، اليوم، الاجتماع الأول لمجلس النظارة بحضور الأعضاء المُعيّنين حديثًا بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب سموه بالأعضاء، مؤكدًا أن الوقف يحمل اسمًا غاليًا على قلب كل مواطن سعودي، ويضطلع بأدوار سامية تتمثل في تنمية أصوله لتحقيق عوائد تخدم أهدافه الخيرية، ما يحتّم على الجميع العمل الجاد والتكاملي لتحقيق الأهداف المنشودة.
واستُهل الاجتماع باستعراض السيرة التاريخية لوقف الملك عبدالعزيز – طيّب الله ثراه – الذي أوقفه في حياته دعمًا للتنمية، وما يُمثّله الوقف اليوم من قيمة تاريخية وحضور تنموي يعكس رؤية المؤسس في خدمة المجتمع وتعزيز أعمال الخير.
كما اطّلع المجلس على أعمال أمانة الوقف، والتي شملت استعراض حدود وتصنيف أراضي الوقف، ومناقشة إطلاق الاستراتيجية الجديدة للوقف وما تتضمنه من مستهدفات تنموية واستثمارية. وجرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُّخذت حيالها التوصيات اللازمة.