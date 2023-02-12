"السويلم": حقوق "الملكية الفكرية" محفوظة.. وهي تمس حياتنا بشكل مباشر

وأشار بأن الهيئة السعودية للملكية الفكرية أُنشئت عام 2018م، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، بهدف تأسيس هيئة مختصة بتسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم التحول للاقتصاد المعرفي، والمحافظة على استدامة الأبحاث والتطوير، وتعزيز مؤشرات الابتكار والإبداع، تمكينًا للقطاع الخاص وتسهيلاً لممارسة الأعمال وتحقيق التميز في تسجيل براءات الاختراع والاستثمار في الأصول الفكرية، بما يعزز الحراك الصناعي والإبداعي في المملكة في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030.