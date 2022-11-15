نافذة بيع وتسويق.. "وضحى- صانعة السبح" تروي قصتها من "رالي حائل"

أكدت الهاوية والمحترفة في صناعة السبح والخياطة والمشاركة في رالي حائل تويوتا 2022، وضحى الشمري، أن فعاليات الرالي جعلت لها نقطة بيع مربحة، ساهمت في زيادة مبيعاتها والإعلان عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة التي زارت الفعاليات والتي كانت تفتقر إلى الوصول إليها بدون الرالي.
وعن حرفتها، أشارت إلى أنها خريجة دبلوم خياطة، وبدأت في ممارسة ما تعلمته من منزلها، وتسويق عملها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى كونت لها قاعدة عملاء مُرضية.
وأشارت "الشمري" إلى أن تنسيق ألوان وأشكال السبح -لا سيما التراثية- تحتاج إلى ذوق خاص يعرف فيه صانع السبح ما يناسب كل فئة من فئات المجتمع.
وأوضحت أنه بحكم خبرتها في صناعة السبح، عرفت أذواق الصغار وكبار السن، وأصحاب الجاه؛ الأمر الذي جعلها تتخصص في صناعة سبح لوجهاء المجتمع دون غيرهم وبحسب طلبهم.
واعتبرت "الشمري" حائل من المناطق السعودية التي يكثر بها محترفو صناعة "السبح" ويتقنون أسرارها بداية من صناعتها وحتى صيانتها، وكيفية تسويقها أيضًا.
وأشارت إلى أن معظم الخامات المستخدمة في الإنتاج موجودة إلا أن بعضها قد تصل فترة توفيره إلى أكثر من شهر ومن ثم البدء في العمل على تجهيزها.
وعن الملابس التي تقوم بخياطتها، بيّنت أنها حسب الطلب وتتم عن طريق حسابها في الإنستقرام؛ فيما توفر أقمشتها من حائل لتوفرها؛ شاكرة الجهة المشرفة على رالي حائل 2022، وكذلك جمعية الأسر المنتجة بحائل التي أتاحت لها المشاركة في الفعاليات.