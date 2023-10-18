فيديو.. سقوط عدد من المتسوّلين في قبضة رجال الأمن بالرياض

وتحت عنوان "معاً نكافح التسوّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمّ رصد وضبط شخص من الجنسية البنجلاديشية يقوم بالتسوّل بشكلٍ غير مباشر من خلال بيع علب المياه على قائدي المركبات، كما تمّ رصد وضبط شخصٍ من الجنسية الباكستانية يقوم بالتسوّل المباشر من قائدي المركبات.