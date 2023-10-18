فيديو.. سقوط عدد من المتسوّلين في قبضة رجال الأمن بالرياض

تواصل الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة لرصد وضبط القائمين بالتسوّل في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات وبمواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة الرياض، عن رصد وضبط متسوّلتَيْن من الجنسية الأردنية حاولتا استعطاف المارة وضُبطت بحوزتهما مبالغ مالية نتيجة للتسوّل.
وتحت عنوان "معاً نكافح التسوّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمّ رصد وضبط شخص من الجنسية البنجلاديشية يقوم بالتسوّل بشكلٍ غير مباشر من خلال بيع علب المياه على قائدي المركبات، كما تمّ رصد وضبط شخصٍ من الجنسية الباكستانية يقوم بالتسوّل المباشر من قائدي المركبات.
ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسوّل على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع محافظات المملكة ومناطقها، مذكراً بأن مكافحة التسوّل مسؤوليتنا جميعاً.