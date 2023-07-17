"التحلية" توقع مذكرة تفاهم مع جامعة شينشو اليابانية لتنمية صناعة تحلية المياه المالحة

كما تمكنت "التحلية" بفضل ما تتمتّع به من إمكانات متطورة من تقديم (21) ملف براءة اختراع من أواخر عام 2022 إلى عام 2023، منها فصل عناصر ثنائية التكافؤ من مياه الرجيع الملحي الذي يساهم في تعزيز الفرص الاستثمارية للمؤسسة، بجهود ذراعها البحثي "معهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية"، ونشر عدد من الأوراق في فصل وتركيز مزدوج للرجيع الملحي وتعظيم الاستفادة منها، ودراسة فوائد وتأثير إضافة مادة المغنيسيوم لمياه الشرب في مقاومة الأيض والإنسولين على مصابي السكري من الدرجة الثانية، ودراسة تحليل أيونات الكربونات والكربونات الثنائية في مياه البحر والرجيع الملحي، ونشرها في مجلات بحثية متخصصة.