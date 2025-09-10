أمير المدينة: خطاب الملك يجسّد نهج الدولة في خدمة الشريعة والعدل والحرمين

في إطار التفاعل مع الكلمة الملكية، أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أن مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي ألقاها نيابةً عنه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، تجسّد النهج الراسخ للدولة في ترسيخ مبادئ الشريعة الإسلامية، وإعلاء قيم العدل والشورى، وخدمة الحرمين الشريفين.
وأشار سموه إلى أن الكلمة الملكية عكست قوة الاقتصاد السعودي، وقدرته على التنويع وجذب الاستثمارات العالمية، وما تحقق من إنجازات نوعية في قطاعات حيوية كالصناعات العسكرية، والذكاء الاصطناعي، وتطوير الإسكان، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص للمواطنين.
وأضاف أن الخطاب تضمن رسائل واضحة في السياسة الخارجية، تؤكد ثبات الموقف السعودي في دعم القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها دعم الشعب الفلسطيني وحقه المشروع، إلى جانب تعزيز علاقات المملكة الدولية.
وأوضح سموه أن إشادة القيادة بدور مجلس الشورى تعكس أهميته في تطوير الأنظمة والتشريعات، مشيرًا إلى أن منطقة المدينة المنورة ماضية في تنفيذ مشروعات تنموية شاملة تترجم توجهات القيادة، وتعزز مكانة المملكة وتلبي تطلعات المواطنين والمقيمين والزوار.
وفي ختام تصريحه، دعا سموه الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره وازدهاره.