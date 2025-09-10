أمير المدينة: خطاب الملك يجسّد نهج الدولة في خدمة الشريعة والعدل والحرمين

في إطار التفاعل مع الكلمة الملكية، أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أن مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي ألقاها نيابةً عنه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، تجسّد النهج الراسخ للدولة في ترسيخ مبادئ الشريعة الإسلامية، وإعلاء قيم العدل والشورى، وخدمة الحرمين الشريفين.