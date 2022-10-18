السديس يؤكّد أهمية العناية بجودة الخدمات المقدمة بالحرمين الشريفين

اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بالوكلاء المساعدين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي (عن بُعد)، بحضور عددٍ من وكلاء الرئيس العام.
وأثنى في بداية اللقاء على الجهود الملحوظة والمتميزة في سبيل خدمة الزوّار والمصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكداً أهمية العناية بجودة الخدمات المقدمة في بيت الله الحرام ومسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما يسهم في إيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين إلى العالم أجمع.
كما حثّ الجميع على تحقيق التعاون والتركيز على تقديم أعمال مشتركة تصب في مصلحة زوّار وقاصدي الحرمين الشريفين وفق ما يتطلعون إليه ولاة الأمر -حفظهم الله- الذين يحرصون على تقديم الرعاية والعناية الكاملة بالحرمين الشريفين.
وأشار الرئيس العام إلى ضرورة الاستفادة المثلى من وسائل التقنية الحديثة في تطوير البنية التحتية الرقمية للوكالة، وتنفيذ ما تقتضيه الخطط والرؤى وتعظيم دورها في دعم مسيرة التنمية التي يشهدها الحرمان الشريفان، داعياً المولى -عزّ وجلّ- أن يجزي الجميع على كل ما يقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.