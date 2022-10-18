السديس يؤكّد أهمية العناية بجودة الخدمات المقدمة بالحرمين الشريفين

وأشار الرئيس العام إلى ضرورة الاستفادة المثلى من وسائل التقنية الحديثة في تطوير البنية التحتية الرقمية للوكالة، وتنفيذ ما تقتضيه الخطط والرؤى وتعظيم دورها في دعم مسيرة التنمية التي يشهدها الحرمان الشريفان، داعياً المولى -عزّ وجلّ- أن يجزي الجميع على كل ما يقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.