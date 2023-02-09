الرياض.. وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتكثيف الجولات الرقابية للمحافظة على أملاك المساجد

وأكد الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في كلمته خلال الاجتماع أهمية مضاعفة الجهود في خدمة بيوت الله والاستفادة من التقنية في تسريع إيصال الخدمات وتطويرها مواكبة لرؤية المملكة 2030، منوهاً بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لهذه الوزارة وقطاعاتها المختلفة لتقوم بدورها المحوري في خدمة المساجد والعناية بالدعوة.