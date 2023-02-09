الرياض.. وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتكثيف الجولات الرقابية للمحافظة على أملاك المساجد

ناقش وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الخميس، احتياجات ومشاريع فرع الوزارة بمنطقة الرياض، بحضور وكلاء الوزارة ومديري العموم ومديري الفروع وإدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمنطقة.
واستهلّ "آل الشيخ" الاجتماع باستعراض ومناقشة مشاريع الصيانة والتشغيل وبناء وترميم المساجد بالمنطقة، إلى جانب مناقشة توزيع القوى العاملة في الفرع وإدارات المساجد ومعالجة الترهل وتوزيع القوى العاملة بما ينعكس على مخرجات العمل وجودته وإتقانه.
واستعرض الاجتماع آليات متابعة أداء منسوبي المساجد وتفعيل البرامج الدعوية والإرشادية التي تهم المجتمع، إلى جانب تفعيل الشراكات التطوعية والمجتمعية لتحقيق رسالة المسجد في المجتمع والعناية في بيوت الله صيانة ونظافة.
وأكد الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في كلمته خلال الاجتماع أهمية مضاعفة الجهود في خدمة بيوت الله والاستفادة من التقنية في تسريع إيصال الخدمات وتطويرها مواكبة لرؤية المملكة 2030، منوهاً بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لهذه الوزارة وقطاعاتها المختلفة لتقوم بدورها المحوري في خدمة المساجد والعناية بالدعوة.
واستمع خلال الاجتماع للخطط والبرامج المنفذة في الفرع والإدارات المرتبطة به إلى جانب سير عمل المشاريع الجاري تنفيذها وآلية معالجة المشاريع المتعثرة.
ووجّه "آل الشيخ" في ختام الاجتماع بتكوين لجنة عاجلة لمعالجة جوانب القصور وتسريع إرساء العمليات الخاصة بالصيانة والنظافة للمساجد والاستفادة من القطاع غير الربحي كشريك في خدمة المساجد وصيانتها، إلى جانب تكثيف الجولات الرقابية للمحافظة على أملاك المساجد وخدماتها والرفع بأي تعديات للجهات المختصة.