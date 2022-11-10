ما رمزية زيارة الملك سلمان لـ .. “قصر الحكم” و”المصمك”؟ .. هنا أيقونة حضارة وقصة ترويها الأجيال

وتأتي زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى إمارة منطقة الرياض، ليستذكر معها التاريخ الزاخر والحاضر الباهر، الذي انطلق من مكتب مقامه الكريم في الإمارة، وامتد ليلامس كل بيتٍ في المنطقة، حيث شهدت الرياض في عهده وحتى اليوم العديد من المشروعات الكبرى والتي لا يزال إنسان المنطقة يقطف ثمارها.