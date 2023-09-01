محليات
"أمن الطرق" بالرياض تقبض على شخصين بحوزتهما 6,438 قرصاً مخدراً
عثرت على الممنوعات بمخبأ سري داخل المركبة في طريق الزلفي - القصيم
قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض على مواطنين لترويجهما (6,438) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، ضبطت في مخبأ سري داخل مركبة يقودها أحدهما على طريق الزلفي - القصيم، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وفي التفاصيل، أهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذي صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.