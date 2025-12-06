رحلة "كروز السعودية" ترسو في ينبع للمرة الثالثة وسط أجواء احتفالية نابضة

وصلت سفينة "كروز السعودية" اليوم السبت إلى ميناء ينبع التجاري، للمرة الثالثة على التوالي، وسط احتفاء واسع يعكس المكانة المتنامية للمملكة على خارطة السياحة البحرية العالمية، ويؤكد جاهزية الموانئ السعودية لاستقبال أضخم سفن الرحلات عبر بنية تحتية متطورة ومعايير تشغيل عالية.
واستقبل أهالي ينبع ضيوف السفينة في المنطقة التاريخية بأجواء نابضة بالفرح والترحاب، حيث ازدانت الممرات بالورود وصدحت الفنون الشعبية، بينما قدّم الحرفيون عروضًا حيّة تعكس أصالة الموروث المحلي. وتحولت شوارع ينبع القديمة إلى لوحة نابضة بالحياة، تنقّل فيها الزوار بين عبق الماضي وتفاصيل الضيافة السعودية الدافئة.
وشاركت الهيئة الملكية بينبع في الفعاليات بجناح تعريفي استعرض ما تشهده المدينة الصناعية من تطور عمراني ونهضة اقتصادية. كما نظّمت جولة موسعة لوفد الرحلة شملت بحيرة ينبع الصناعية والواجهة البحرية والمنطقة السكنية، إضافة إلى زيارة مهرجان "ينبع جَوّنا"، حيث أعرب الزوار عن إعجابهم بالتنوع الجمالي والطبيعي الذي تحتضنه المدينة بين بحرها الصافي وحدائقها الرحبة.
وفي إطار التنسيق والاستعداد، كثّفت بلدية محافظة ينبع جهودها لتحسين المرافق وتنظيم المسارات السياحية، بالتعاون مع جميع الشركاء، لضمان تقديم تجربة متكاملة تعكس جمال ينبع وكرم ضيافة أهلها. كما قدّمت جمعية ينبع السياحية برامج تعريفية وجولات بصحبة مرشدين متخصصين، للتعريف بسحر السواحل والشعاب المرجانية والمعالم التاريخية.
وتواصل "كروز السعودية" رحلاتها إلى ينبع خلال الموسم الحالي، ضمن خطط تهدف إلى تعزيز حضور المملكة كوجهة بحرية منافسة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر، وما تزخر به مدينة ينبع من طبيعة خلابة وبنية سياحية جاذبة.