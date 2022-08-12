كل بقعة تسكنها أسرة.. أجواء خلّابة تجذب المصطافين بـ"منتزه رغدان"

يكتظّ منتزه رغدان بالمصطافين حتى لا تكاد تخلو بقعة خضراء من تواجد أسرة لا يفصل بينهم سوى أمتار محدودة؛ حيث ساهم في اكتظاظ المنتزه الأجواء الخلّابة والأمطار التي تهطل بين فترة وأخرى.
"سبق" وثقت جانبًا من المتنزه الذي لا يختلف كثيرًا عن مماثليه في الباحة؛ حيث انتشار المصطافين في كل جنباته مع توافر جميع الخدمات وانتشار رجال المرور في عدد من المحاور لضمان انسيابية الحركة رغم تساقط الأمطار.
المتنزه تنوّعت فيه الأجواء بين برودة معتدلة وضباب يشارك المتنزهين جلساتهم، حتى إن الرؤية في بعض الأوقات تنعدم إلى أقل من 5 أمتار مع زخات المطر التي كانت تنهمر بين فترة وأخرى.
وتأتي هذه المشاهد وسط جهود تبذلها أمانة منطقة الباحة والجهات ذات العلاقة للحفاظ على نظافة المتنزه رغم كثافة الأعداد المتواجدة وقلة ثقافة المصطافين بنظافة المكان وما يجعلهم يتركون بعضًا من مخلّفاتهم حين مغادرتهم.