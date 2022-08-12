كل بقعة تسكنها أسرة.. أجواء خلّابة تجذب المصطافين بـ"منتزه رغدان"

"سبق" وثقت جانبًا من المتنزه الذي لا يختلف كثيرًا عن مماثليه في الباحة؛ حيث انتشار المصطافين في كل جنباته مع توافر جميع الخدمات وانتشار رجال المرور في عدد من المحاور لضمان انسيابية الحركة رغم تساقط الأمطار.