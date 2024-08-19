مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينهي بنجاح معاناة "أربعيني" تجاوز وزنه 195 كجم مع مضاعفات السمنة المفرطة

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إجراء عملية تكميم معدة، أنهت معاناة مُراجع "أربعيني" تجاوز وزنه حاجز الـ 195 كجم وكتلة جسمه 70، مع مضاعفات السمنة المفرطة.
ذكر ذلك د.عبدالعزيز عبدالله الضبيب استشاري جراحات السمنة والمناظير رئيس الفريق الطبي المعالج، والذي أضاف أن المُراجع جاء إلى المستشفى شاكياً من آلام مزمنة بالظهر والمفاصل، وانقطاع التنفس والاختناق أثناء النوم، إضافة إلى أنه يعاني أصلاً من عدة أمراض؛ أبرزها ضغط الدم والسكري، وتم إخضاعه لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، والتي شملت تحاليل الدم والغدة الدرقية والأشعة الصوتية على القلب؛ وذلك للتأكد من أهليته للتدخل الجراحي.
وقال د."الضبيب": إنه تم تشكيل فريق طبي ضمّ استشاريي التخدير وأخصائيي التغذية والعلاج الطبيعي والسلوكي، وقام بدراسة الحالة وانتهى إلى خطة علاجية، تم بموجبها إجراء عملية تكميم المعدة، باستخدام المنظار الجراحي المتطور، بالدخول عبر 3 فتحات صغيرة بالبطن، وعمل قص طولي للمعدة؛ بهدف تصغير حجمها، وتكللت العملية التي استغرقت نحو "40" دقيقة ولله الحمد بالنجاح التام.
واستطرد د."الضبيب" قائلاً: إن المُراجع نُقِل بعدها لجناح التنويم، حيث بقى محاطاً بالرعاية الطبية الحثيثة لمدة 48 ساعة، ثم غادر المستشفى بحالة صحية جيدة، بعد أن وُضع له برنامج علاجي متكامل للوصول إلى النتائج المرجوة من العملية بإذن الله، مؤكداً أنه تمت متابعته في العيادة بعد أسبوعين من العملية، وتبين أن هناك تحسناً كبيراً طرأ على عملية التنفس، كما أن وزنه بدأ في التناقص فعلياً، مشيراً إلى أنه سيواصل المتابعة بالمستشفى لتقييم النتائج أولاً بأول، حتى وصوله للوزن المثالي.
الجدير بالذكر أن مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب توفر حلولاً متنوعة ومتكاملة لعلاج السمنة تتضمن العلاج الغذائي والسلوكي والرياضي، إلى جانب الخيارات الجراحية للقضاء على زيادة الوزن.