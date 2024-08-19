مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينهي بنجاح معاناة "أربعيني" تجاوز وزنه 195 كجم مع مضاعفات السمنة المفرطة

واستطرد د."الضبيب" قائلاً: إن المُراجع نُقِل بعدها لجناح التنويم، حيث بقى محاطاً بالرعاية الطبية الحثيثة لمدة 48 ساعة، ثم غادر المستشفى بحالة صحية جيدة، بعد أن وُضع له برنامج علاجي متكامل للوصول إلى النتائج المرجوة من العملية بإذن الله، مؤكداً أنه تمت متابعته في العيادة بعد أسبوعين من العملية، وتبين أن هناك تحسناً كبيراً طرأ على عملية التنفس، كما أن وزنه بدأ في التناقص فعلياً، مشيراً إلى أنه سيواصل المتابعة بالمستشفى لتقييم النتائج أولاً بأول، حتى وصوله للوزن المثالي.