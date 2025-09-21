مدن" توقع اتفاقية ثلاثية لإنشاء مركز التميز للذكاء الاصطناعي لدعم التحول الصناعي الرقمي

يذكر أن "مدن" تعمل ضمن خدماتها الاستشارية، على تمكين أصحاب المشاريع بحلول تقنية مبتكرة وآمنة عبر منصة "إنديل"، إلى جانب منصة البيانات المفتوحة التي تتيح للباحثين الصناعيين بيانات صناعية محدثة، ومنصة الفرص الاستثمارية التي تساعد المستثمرين للتعرف على الفرص المتاحة في المدن الصناعية، وتقدم "مدن" استشارات حول الثورة الصناعية الرابعة؛ لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي ورفع مستوى النضج الرقمي للمصانع للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية، حيث يتجاوز عدد المنشآت الصناعية حاليًا (8) آلاف منشأة تعمل في (40) مدينة صناعية حول المملكة.