رغم منع بيعها.. مراهقون يبيعون ألعاباً نارية بالأسواق و"تخصصي العيون" يحذر

وعن نوع الإصابات، قالت الدكتور "إنمار المزيد" إن الإصابات الناتجة عن الألعاب النارية عادة تتراوح ما بين متوسطة إلى شديدة الخطورة قد تؤدي إلى فقدان البصر تماماً، وهذه الإصابات قد تكون تمزقاً أو نزيفاً في ملتحمة العين أو تمزقاً وجروحاً في القرنية أو تمزقاً في صلبة العين أو التهاباً في قاع العين أو انفصال الشبكية أو وجود أجسام عالقة داخل العين من شظايا الألعاب النارية.