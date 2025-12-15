"التخصصي" الأول في الشرق الأوسط بطب الأورام وجراحة العظام لعام 2026

تصدّر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث قائمة "نيوزويك" لأفضل المستشفيات التخصصية في الشرق الأوسط لعام 2026، في تخصصي طب الأورام وجراحة العظام، وذلك ضمن تصنيف شامل أجرته مجلة "نيوزويك" بالتعاون مع "ستاتستا" العالمية المتخصصة في تحليل البيانات، في إنجاز يعكس ريادة المستشفى بوصفه المؤسسة الرائدة في الرعاية الصحية التخصصية في المنطقة، ويعزز مكانة المملكة في القطاع الصحي عالميًا.
ويستند تصنيف "نيوزويك" إلى ثلاثة محاور رئيسة شملت توصيات الخبراء عبر استبيان دولي شارك فيه مختصو الرعاية الصحية ومديرو المستشفيات، إضافة إلى الاعتمادات والشهادات العامة والمتخصصة، إلى جانب قياس نتائج المرضى المُبلّغ عنها لتقييم التحسن الفعلي في جودة حياتهم وقدرتهم على ممارسة أنشطتهم اليومية بعد العلاج.
ويأتي هذا التصنيف في عام شهد فيه "التخصصي" إنجازات نوعية في مجالات العلاجات المتقدمة والجراحة الدقيقة، وعلاج أكثر من 200 مريض بتقنيات الخلايا التائية منذ انطلاق البرنامج في 2021، وإطلاق أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية والخلوية في المملكة بما يسهم في إتاحة هذه العلاجات محليًا وتوطين تقنياتها، إلى جانب تسجيل سبق عالمي في توظيف الجراحة الروبوتية لاستئصال ورم دماغي داخل الجمجمة، تكلل بالنجاح وغادر المريض المستشفى خلال 24 ساعة فقط.
ويُعزى الحضور اللافت لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ضمن قائمة "نيوزويك" لأفضل المستشفيات التخصصية في الشرق الأوسط إلى كونه ثمرة لمبادرات برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، وشاهد على جودة الرعاية الصحية المقدمة للإنسان في المملكة العربية السعودية.
يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا، والـ15 عالميًا ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم لعام 2025، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب "براند فاينانس" لعام 2024، كما أُدرج ضمن قائمة مجلة "نيوزويك" لأفضل مستشفيات العالم لعام 2025، وأفضل المستشفيات الذكية لعام 2026، وأفضل المستشفيات التخصصية لعام 2026.