"التخصصي" الأول في الشرق الأوسط بطب الأورام وجراحة العظام لعام 2026

ويأتي هذا التصنيف في عام شهد فيه "التخصصي" إنجازات نوعية في مجالات العلاجات المتقدمة والجراحة الدقيقة، وعلاج أكثر من 200 مريض بتقنيات الخلايا التائية منذ انطلاق البرنامج في 2021، وإطلاق أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية والخلوية في المملكة بما يسهم في إتاحة هذه العلاجات محليًا وتوطين تقنياتها، إلى جانب تسجيل سبق عالمي في توظيف الجراحة الروبوتية لاستئصال ورم دماغي داخل الجمجمة، تكلل بالنجاح وغادر المريض المستشفى خلال 24 ساعة فقط.