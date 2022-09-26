"100 حكاية إنسانية" تروي معاناة اليمنيين

فيما أضافت ليزا البدوي، الناشطة الحقوقية، في حديثها خلال مشاركتها في المعرض: "المسألة باتت أكثر كارثية عندما يتم انتشال عدد من الضحايا النساء المدنيات من الشوارع والأماكن العامة. وهذا أمر قد رصدناه سابقًا، وقمنا بتبليغه إلى فريق الخبراء الدولي، الذي يعمل على القضية اليمنية، وإلى المقررين الخواص المعنيين بالعنف ضد المرأة".