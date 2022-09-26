"100 حكاية إنسانية" تروي معاناة اليمنيين

أقامت الرابطة الإنسانية للحقوق، بالتعاون مع مؤسسة تمكين المرأة، معرضًا للصور، احتضنه بيت المنظمات في جنيف، وذلك على هامش مجلس حقوق الإنسان في الدورة الـ51 في جنيف.
وتم خلال المعرض إبراز 100 صورة، تحكي معاناة اليمنيين، وتُظهر واقعهم في تعز، وما يمثله حصار ميليشيا الحوثي الإرهابية على أهالي المدينة من إغلاق للطرق، وعدم إيصال المواد الغذائية والطبية، إضافة إلى القتل اليومي؛ ما أدى لمضاعفة المعاناة الإنسانية لدى أبناء المدينة.
وحول الموضوع أكد غمدان اليوسفي، الصحفي والناشط اليمني، أن القضية اليمنية ستكون حاضرة، سواء عن طريق الوثيقة، أو من خلال معرض الصور، وكذلك بالمحاضرات والندوات والتذكير المستمر للانتهاكات الحوثية الوحشية بحق اليمن واليمنيين، وأيضًا من خلال لقاءات مسؤولي مجلس حقوق الإنسان.
وأضاف: "قضية اليمنيين لا بد من إبرازها للمجتمع الدولي".
فيما أضافت ليزا البدوي، الناشطة الحقوقية، في حديثها خلال مشاركتها في المعرض: "المسألة باتت أكثر كارثية عندما يتم انتشال عدد من الضحايا النساء المدنيات من الشوارع والأماكن العامة. وهذا أمر قد رصدناه سابقًا، وقمنا بتبليغه إلى فريق الخبراء الدولي، الذي يعمل على القضية اليمنية، وإلى المقررين الخواص المعنيين بالعنف ضد المرأة".