"متحدث التعليم" لـ"سبق": أكثر من 341 ألف مستخدم مسجل في برنامج "حضوري"

كشفت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، منى العجمي، في تصريح لـ”سبق”، أن برنامج “حضوري” يمثل إحدى أهم الأدوات الرقمية التي طورتها الوزارة ضمن جهودها في التحول الرقمي بالقطاع التعليمي، موضحة أنه يستهدف أتمتة عمليات الحضور والانصراف اليومية للمعلمين والمعلمات والإداريين بشكل دقيق وفعّال.
وأوضحت “العجمي” أن عدد المسجلين والمفعَّلين في البرنامج منذ إطلاقه بلغ 213,259 مستخدمًا، فيما بلغ عدد المسجلين الذين لا يزالون في مرحلة انتظار التفعيل 128,656 مستخدمًا، ليصل إجمالي المسجلين إلى أكثر من 341 ألفًا من الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس، وهو ما يعكس حجم التفاعل والوعي بأهمية البرنامج.
وبيّنت المتحدث الرسمي أن “حضوري” لا يقتصر على تتبع الحضور والانصراف، بل يُعد جزءًا من منظومة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة العمل، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار، وتحسين الانضباط المدرسي، وتعزيز الشفافية.
وأكدت أن وزارة التعليم تنظر إلى التحول الرقمي كخيار استراتيجي، مشيرة إلى أن برنامج “حضوري” يمثل خطوة عملية في هذا الاتجاه، حيث تعمل الوزارة على ضمان سهولة استخدامه وتكامله مع بقية الأنظمة التعليمية والإدارية.