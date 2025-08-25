"متحدث التعليم" لـ"سبق": أكثر من 341 ألف مستخدم مسجل في برنامج "حضوري"

وأوضحت “العجمي” أن عدد المسجلين والمفعَّلين في البرنامج منذ إطلاقه بلغ 213,259 مستخدمًا، فيما بلغ عدد المسجلين الذين لا يزالون في مرحلة انتظار التفعيل 128,656 مستخدمًا، ليصل إجمالي المسجلين إلى أكثر من 341 ألفًا من الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس، وهو ما يعكس حجم التفاعل والوعي بأهمية البرنامج.