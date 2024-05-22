"سدايا" مُمكّن رقمي في تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في إسلام آباد
تواصل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" جهودها كممكن رقمي لمبادرة طريق مكة، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، حيث تعمل مع الجهات الحكومية المشاركة فيها لعام 1445هـ المنفذة في 11 مطاراً بسبع دول، منها جمهورية باكستان الإسلامية.
وعملت "سدايا" على تفعيل الأنظمة التقنية ذات العلاقة، من خلال الإشراف المباشر على تجهيز بنية تحتية تقنية في صالة الحجاج بمطار إسلام آباد وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة، حيث جرى ربط وتفعيل وتشغيل 8 محطات عمل مدعّمة بأحدث التقنيات المرتبطة بأنظمة مركز المعلومات الوطني في سدايا لتسهيل إنهاء إجراءات الحاج في وقت قياسي، وبتواجد فريق تقني من سدايا مكوّن من مهندسين سعوديين يعملون على مدار الساعة لتقديم كامل الدعم التقني للأنظمة ومحطات العمل طوال فترة المبادرة.
وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي سدايا الرامية إلى توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسخيرها لدعم التحول الرقمي؛ وتقديم أفضل الأداء في خدماتها، ومنها خدمة ضيوف الرحمن.