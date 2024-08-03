مثال للوفاء والإنسانية.. "الرويلي" يتبرَّع بجزء من كبده لعمه

في بادرة إنسانية غير مستغربة، ضرب الشاب أنور حمدان القعيقعي الرويلي، من أهالي مدينة عرعر، أروع أمثلة الوفاء والتفاني في بر الوالدين، والإحسان وصلة الرحم، عندما تبرع بجزء من الكبد؛ لينهي معاناة عمه محمد بليهد الرويلي، الذي يعاني تليفًا بالكبد.