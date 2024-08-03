مثال للوفاء والإنسانية.. "الرويلي" يتبرَّع بجزء من كبده لعمه

في بادرة إنسانية غير مستغربة، ضرب الشاب أنور حمدان القعيقعي الرويلي، من أهالي مدينة عرعر، أروع أمثلة الوفاء والتفاني في بر الوالدين، والإحسان وصلة الرحم، عندما تبرع بجزء من الكبد؛ لينهي معاناة عمه محمد بليهد الرويلي، الذي يعاني تليفًا بالكبد.
وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح بعد التحاليل الطبية، وتطابُق الفحوصات التي أُجريت في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
وقال الشاب أنور: "الحمد لله أن مَنَّ الله علينا بالشفاء العاجل، ووفقني بالتبرع لعمي".
وقدم جزيل الشكر والتقدير لكل من تواصل واطمأن على حالتهما الصحية، متمنيًا للجميع موفور الصحة والعافية، وأن يجزي الجميع خير الجزاء.