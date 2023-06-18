"بلدية عنيزة" تضبط أكثر من 500 كرتون دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي

دهمت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة عنيزة مستودعاً يقع شرق المحافظة يفتقر للاشتراطات الصحية، وذلك بعد متابعة ميدانية مستمرة من قبل فرق الرقابة بالبلدية، وبتفتيش المستودع عُثر على كميات تصل لأكثر من 500 كرتون جملة من الدجاج المعد للتوزيع وغير صالح للاستهلاك.