"السعدون" تطرح مزاد "ذا بست 3" على مجمع تجاري وقطع أراضٍ سكنية بالرياض

وقالت الشركة: يتميز المزاد بنوعيته؛ لاحتوائه على مجمع تجاري 3925م2 عبارة عن 35 معرضًا مؤجرًا بعقد إلكتروني مدة 20 عامًا، وأراضٍ سكنية بمخطط مطور ويحتوى على جميع الخدمات؛ حيث يجمع ما بين حداثة البناء وجمال التخطيط، ويلبي حاجة السوق العقارية من مساحات متنوعة ما بين 750م2 إلى 2250م2.