"السعدون" تطرح مزاد "ذا بست 3" على مجمع تجاري وقطع أراضٍ سكنية بالرياض

تطرح شركة السعدون العقارية، مزاد "ذا بست 3" العلني، لبيع مجمع تجاري وقطع أراضٍ سكنية في حي النظيم بالعاصمة الرياض.
وقالت الشركة: يتميز المزاد بنوعيته؛ لاحتوائه على مجمع تجاري 3925م2 عبارة عن 35 معرضًا مؤجرًا بعقد إلكتروني مدة 20 عامًا، وأراضٍ سكنية بمخطط مطور ويحتوى على جميع الخدمات؛ حيث يجمع ما بين حداثة البناء وجمال التخطيط، ويلبي حاجة السوق العقارية من مساحات متنوعة ما بين 750م2 إلى 2250م2.
يُذكر أن المزاد سيقام يوم الثلاثاء 13/ 2/ 1445هـ الساعة 4 عصرًا بقاعة غالينا بحي الربوة، مع إمكانية التسجيل الإلكتروني والاطلاع على كتيب المزاد عبر موقع الشركة.
وبيّنت شركة السعدون العقارية، أنه يبدأ استلام شيكات الدخول بتاريخ 6/ 2/ 1445هـ بفروع الشركة بمدينة الرياض.
يُذكر أن "السعدون" تتميز بمزاداتها المتنوعة من سكني أفراد ومجمعات ومراكز تجارية وأراضٍ خام.
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