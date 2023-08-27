إطلاق "تعاونية مزارع البحر الأحمر" "تمالا" وإعلان استراتيجيتها

وترتكز "تمالا" على تحقيق إستراتيجية طَموحة، تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وذلك بتحقيق قيمة مضافة للقطاع الزراعي في المملكة، عبر توفير المحاصيل الزراعية وتسويقها على نطاق واسع، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة من خلال تحقيق استقرار في أسعار المنتجات الغذائية، ودعم اقتصاد التنمية الريفية، وتوفير العديد من محفزات الإنتاج والمواد الخام المغذية لأكثر من 1,000 مصنع يعمل في مجالات الأغذية والمشروبات، وهو ما يعادل 14% من عدد مصانع المملكة.