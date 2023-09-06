stc تختتم مشاركتها في "سيملس السعودية 2023" لتمكين مجال التقنية المالية بحلول رقمية مبتكرة

وتأتي مشاركة stc في مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية 2023" الذي يعد أحد أبرز الأحداث الدولية المتخصّصة في مجالات التقنية المالية (فنتك) والتجارة الإلكترونية وقطاع التجزئة والمدفوعات انطلاقاً من كون المدفوعات الرقمية أحد المجالات الرئيسة التي تعمل بها مجموعة stc ضمن إستراتيجيتها للنمو والتوسع من خلال تطوير أحدث الحلول الرقمية التي تعزّز استخدام حلول المدفوعات الرقمية عبر إنشاء وتطوير حلول دفع مبتكرة لتسهيل التعاملات المالية للأفراد والمؤسسات من مختلف القطاعات، الأمر الذي يؤكّد الدور الريادي لـstc في تمكين القطاعات المختلفة رقمياً، والمساهمة في تعزيز الخدمات التقنية وتقديم أحدث الحلول في القطاعات المختلفة.