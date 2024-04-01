436 مروحة رذاذ بارد لتلطف الأجواء لقاصدي المسجد النبوي

وتعد مراوح الرذاذ بالمسجد النبوي من أضخم مشروعات الترطيب في العالم حيث يبلغ عدد مراوح الرذاذ بساحات المسجد النبوي 436 مروحة تعمل وفق الية معينة، وتغطي 250 مظلة رُكّبت في أعمدتها وتحتوي كل مروحة فيها على 16 فتحة للرذاذ صمّمت بطريقة تمنع تساقط الماء عند إيقاف التشغيل حيث تدور المروحة بزاوية 180 درجة، وبدورة كاملة خلال 31 ثانية ويبلغ عدد الريش 7 ريشات لكل مروحة، وقطر المروحة 80 سم، وعرضها 38 سم، ويبلغ وزنها التقريبي 120 كغم، وهي مثبتة على ارتفاع 3.5 م من أرضية الساحة، وجرى تركيب النظام لترطيب الجو الخارجي في ساحات المسجد النبوي الشريف، تحت المظلات من خلال امتصاص حرارة الهواء.