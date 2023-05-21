شاهد.. انتشار زهرة النوير الذهبية في جبال الصاخن جنوب الرين

انتشرت زهرة "النوير" التي تشبه الشمس في بهجتها وتألقها، في وادي السرة بجبال الصاخن جنوب محافظة الرين.
وزيَّنت "زهور النوير"بألوانها الصفراء الذهبية مساحات أراضي جنوب محافظة الرين وتحديدًا شرق مركز الحصاة، وجلبت السعادة للناظرين.
وأشار مختصون بالبيئة إلى أن النوير لا يختص بنبات معين إنما هي الزهور الصفراء التي تحملها نباتات برية عدة في البيئة وهي الزهرة الصفراء التي تحملها أنواع عدة من النباتات وسميت بالنوير لأنها كالشمس.
وتتفتَّح زهور النوير مع قرب نهاية الشتاء وفي الربيع بشكل كبير، وهي نباتات تنتشر في الصحراء، وكذلك بجانب الطرقات، ويصل ارتفاعها إلى نحو 50 سنتيمترًا، ولون سيقانها أخضر فاتح، وأزهارها صفراء مضيئة.
وقام بتوثيقها بعدسته المصور عبدالله البرغش وخص بها متابعي وقرّاء "سبق".