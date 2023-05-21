شاهد.. انتشار زهرة النوير الذهبية في جبال الصاخن جنوب الرين

وتتفتَّح زهور النوير مع قرب نهاية الشتاء وفي الربيع بشكل كبير، وهي نباتات تنتشر في الصحراء، وكذلك بجانب الطرقات، ويصل ارتفاعها إلى نحو 50 سنتيمترًا، ولون سيقانها أخضر فاتح، وأزهارها صفراء مضيئة.