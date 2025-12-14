كورة بريك تطلق النسخة التجريبية من تطبيق النتائج المباشرة ثنائي اللغة وتفعّل شراكتها مع "غلوب سوكر" للتصويت الجماهيري

وتتعاون كورة بريك مع مؤسسات عالمية وإقليمية رائدة لتقديم تجارب جماهيرية عالية الأثر، من بينها نتفليكس ضمن حملة Saudi Pro League: Kick Off، والخطوط الجوية السعودية عبر شراكة محتوى Extra Time على متن الرحلات، وجوائز دبي غلوب سوكر للتغطية الرسمية والتحديثات المباشرة، والدوري الإيطالي (Serie A) منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتغطية والمقابلات والمسابقات، إلى جانب تعاونها مع أندية كرة قدم تشمل إيفرتون وتوتنهام هوتسبير ويو دي ألميريا ونادي الأهلي. وتسهم هذه الشراكات في تحويل أهم لحظات كرة القدم إلى محتوى يتابعه الجمهور ويشاركه ويتفاعل معه، بما يدعم رؤية كورة بريك في توحيد عالم كرة القدم عبر سرد رقمي أصيل يقوده الجمهور.