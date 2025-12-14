كورة بريك تطلق النسخة التجريبية من تطبيق النتائج المباشرة ثنائي اللغة وتفعّل شراكتها مع "غلوب سوكر" للتصويت الجماهيري

أعلنت كورة بريك، المنصة الرقمية الرائدة في المملكة العربية السعودية والمتخصصة في محتوى كرة القدم، والتي يُعدّ أسطورة كرة القدم العالمية ريو فرديناند أحد شركائها، اليوم عن إطلاق النسخة التجريبية من تطبيقها للنتائج المباشرة على الهواتف الذكية، والمتوفر الآن باللغتين العربية والإنجليزية. ويجسد هذا الإنجاز تطور كورة بريك السريع من منصة قوية لصناعة المحتوى إلى منظومة رقمية متكاملة لكرة القدم، تهدف إلى تعزيز تجربة متابعة المباريات لحظياً وتوسيع تفاعل الجماهير مع ثقافة كرة القدم عبر مختلف المنصات.
تأسست كورة بريك عام 2022، وسرعان ما رسّخت مكانتها كصوت مؤثر في الإعلام الرياضي على مستوى الشرق الأوسط وخارجه. وتتخذ الشركة من المملكة العربية السعودية مقراً رئيسياً لها، وقد توسّعت لتضم فريقاً يضم أكثر من 60 متخصصاً يعملون عبر الرياض ولندن ودبي والقاهرة، لإنتاج محتوى كروي احترافي وعالي التأثير يجمع بين الشغف الإقليمي وثقافة كرة القدم العالمية، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجالات الرياضة والإعلام والابتكار الرقمي.
إطلاق التطبيق
يأتي تطبيق كورة بريك كمرافق جديد لتجربة المباريات لجماهير العربية والإنجليزية، إذ يقدّم تجربة شخصية مصممة للهاتف المحمول تشمل النتائج المباشرة والتحديثات الفورية للمباريات، وإحصاءات تفصيلية للاعبين والأندية، وملفات تعريف غنية للاعبين والفرق، إلى جانب تتبع الدوريات واختيار الفريق المفضل ضمن واجهة سهلة الاستخدام مصممة خصيصاً لعشاق كرة القدم. ومن خلال جمع المحتوى والبيانات والتفاعل الجماهيري في منصة واحدة، يعكس إطلاق النسخة التجريبية رسالة كورة بريك في ابتكار أساليب سرد المحتوى الرياضي عبر الإبداع والتقنية والنمو القائم على البيانات.
التفاعل والشراكات
يتزامن إطلاق التطبيق مع شراكة كورة بريك مع غلوب سوكر، التي تتيح للجماهير التصويت لصانع محتوى كرة القدم المفضل لديهم، في خطوة تعزّز نهج المنصة القائم على المشاركة الجماهيرية وترسّخ حضورها على الساحة الكروية العالمية. وتصل كورة بريك إلى جمهور رقمي واسع وعالي التفاعل، محققة أكثر من 800 مليون مشاهدة شهرياً عبر مختلف المنصات، مع امتداد عالمي قوي يشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا وأفريقيا والأميركتين. ويتركز جمهورها الأساسي ضمن الفئة العمرية 25-34 عاماً (42%)، مدعوماً بمستويات تفاعل استثنائية، من بينها متوسط زمن مشاهدة يومي للقصص يبلغ 35.1 دقيقة لكل مستخدم، بما يعكس ولاءً وتفاعلاً يومياً مستداماً.
وتقدّم كورة بريك محتواها الحصري عبر منظومة رقمية شاملة تشمل سناب شات (كمنصة رئيسية)، وتيك توك، وإنستغرام، ومنصة X، والموقع الإلكتروني، والآن تطبيق الهاتف المحمول، لتوفير تحديثات مباشرة وأخباراً وتحليلات وملخصات وعروضاً وبرامجاً وحوارات مجتمعية ومقاطع تفاعلية قائمة على التوجهات. كما تنتج المنصة مجموعة متنوعة من البرامج الأصلية التي تعمّق ارتباط الجماهير باللعبة عبر صيغ تفاعلية وأصيلة، تشمل: Mic Koora وKoora Questions وKoora Break Tours وExtra Time وFootball Business.
وتتعاون كورة بريك مع مؤسسات عالمية وإقليمية رائدة لتقديم تجارب جماهيرية عالية الأثر، من بينها نتفليكس ضمن حملة Saudi Pro League: Kick Off، والخطوط الجوية السعودية عبر شراكة محتوى Extra Time على متن الرحلات، وجوائز دبي غلوب سوكر للتغطية الرسمية والتحديثات المباشرة، والدوري الإيطالي (Serie A) منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتغطية والمقابلات والمسابقات، إلى جانب تعاونها مع أندية كرة قدم تشمل إيفرتون وتوتنهام هوتسبير ويو دي ألميريا ونادي الأهلي. وتسهم هذه الشراكات في تحويل أهم لحظات كرة القدم إلى محتوى يتابعه الجمهور ويشاركه ويتفاعل معه، بما يدعم رؤية كورة بريك في توحيد عالم كرة القدم عبر سرد رقمي أصيل يقوده الجمهور.
وقال ريو فرديناند، أحد الشركاء في كورة بريك: "تأسست كورة بريك لوضع المشجع في قلب تجربة كرة القدم عبر السرد القصصي وإتاحة الوصول وبناء المجتمع. إن إطلاق تطبيق النتائج المباشرة ثنائي اللغة وتفعيل التصويت الجماهيري عبر غلوب سوكر يعكسان مستقبل كرة القدم؛ تجربة رقمية دائمة الحضور يقودها عشاق اللعب."
وأضاف فرديناند: "يمثل التطبيق في نسخته التجريبية خطوة استراتيجية في مسيرتنا، إذ يدمج النتائج المباشرة والإحصاءات والتخصيص ضمن منظومة كورة بريك. نحن نبني وجهة لا يكتفي فيها الجمهور بمشاهدة محتوى كرة القدم، بل يعيش التجربة بكل تفاصيلها."
يتوفر تطبيق كورة بريك للنتائج المباشرة (نسخة تجريبية) الآن باللغتين العربية والإنجليزية.