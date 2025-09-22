دولة ذات مكانة مرموقة.. المنيع: اليوم الوطني مناسبة وطنية لاستذكار الإنجازات وليس عيدًا دينيًا

وأوضح المنيع في حديثه لبرنامج فتاوى على القناة السعودية، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، أن الأعياد في الإسلام محصورة في ثلاثة: عيد الفطر، وعيد الأضحى، والعيد الأسبوعي يوم الجمعة، مبينًا أن الدولة لم تسمِّ اليوم الوطني "عيدًا" بل جعلته يومًا وطنيًا ومناسبة للاحتفاء بما تحقق من مكتسبات للبلاد والمواطنين.