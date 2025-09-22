دولة ذات مكانة مرموقة.. المنيع: اليوم الوطني مناسبة وطنية لاستذكار الإنجازات وليس عيدًا دينيًا

أكد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، أن اليوم الوطني السعودي لا علاقة له بالجانب الديني، وإنما هو مناسبة وطنية لإبراز ما قامت به الدولة من إنجازات، وما ينعم به المواطن من أمن واستقرار ورخاء.
وأوضح المنيع في حديثه لبرنامج فتاوى على القناة السعودية، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، أن الأعياد في الإسلام محصورة في ثلاثة: عيد الفطر، وعيد الأضحى، والعيد الأسبوعي يوم الجمعة، مبينًا أن الدولة لم تسمِّ اليوم الوطني "عيدًا" بل جعلته يومًا وطنيًا ومناسبة للاحتفاء بما تحقق من مكتسبات للبلاد والمواطنين.
وأضاف أن هذا اليوم يُستذكر فيه ما تحقق خلال العام السابق من إنجازات إيجابية كان لها أثر مباشر في نفع المواطن وتعزيز أمن واستقرار المملكة، مؤكدًا أن الحكومة السعودية تولي عناية كاملة بكل ما يحقق الخير للبلاد، وتعمل وفق مقتضيات الشريعة الإسلامية.
وأشار المنيع إلى أن المملكة، بفضل قيادتها، أصبحت دولة ذات مكانة مرموقة على الساحة الدولية، ولها دور مؤثر في تعزيز الأمن والسلام العالمي، مضيفًا أن ما تنعم به البلاد من أمن ورخاء يُعد نعمة عظيمة يغبطها عليها كثير من الدول.
واختتم حديثه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأن يوفقهما الله لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.