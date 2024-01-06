أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب تحتفل بتخريج "220" من دارسي شهادة الاختصاص السعودية وتتويج الفائزين بجوائز التميز البحثي

الجدير بالذكر أن جوائز التميز البحثي ، تمنح وفقاً لقرارات مجلس المحكمين من خارج المجموعة بعد تقييم الأبحاث المشاركة، إذ تبلغ قيمة الجائزة الأولى 500 ألف ريال وتُمنح لأفضل بحث طبي ، والثانية مقدارها 300 ألف ريال لأفضل ثاني بحث طبي، والثالثة وقيمتها 200 ألف ريال لأفضل ثالث بحث طبي ، والرابعة وقدرها 200 ألف ريال مخصصة لأفضل أربع مراجعات علمية، أما الجائزة الخامسة فتمنح لأفضل ثلاث أبحاث ناشئة صادرة من طلاب الكليات الصحية بمختلف تخصصاتها وتبلغ جوائزها 150 ألف ريال ، في حين أن الجائزة السادسة تُمنح لثلاث ممارسين صحيين منخرطين ببرامج التدريب للهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتبلغ قيمتها 150 ألف ريال .