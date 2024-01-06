أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب تحتفل بتخريج "220" من دارسي شهادة الاختصاص السعودية وتتويج الفائزين بجوائز التميز البحثي

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - نائب أمير منطقة الرياض، حفل أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب بمناسبة تخريج "220" من دارسي برنامج شهادة الاختصاص السعودية ، وتكريم الفائزين بجوائز البحث العلمي، والتي تبلغ قيمتها المالية مليون وخمسمائة ألف ريال، وذلك يوم الثلاثاء 4 رجب 1445هـ الموافق 16 يناير 2024م بفندق الفورسيزنز.
وقد ثمن الدكتور سليمان الحبيب رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تفضل سمو نائب أمير منطقة الرياض بالموافقة على رعاية هذا الحفل، مؤكداً أن ذلك يعكس حرص واهتمام سموه ودعمه المتواصل للقطاع الطبي العام والخاص، حتى ينعم المواطن والمقيم في مملكتنا الغالية بأعلى مستويات الرعاية الصحية، في ظل النهضة الكبيرة التي تشهدها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله -.
كما أعرب د.الحبيب عن فخره واعتزازه بتتويج نخبة متميزة من خريجي برنامج شهادة الاختصاص السعودي، الذين أثبتوا بجدهم ومثابرتهم كفاءة الكوادر السعودية، وقدرتها على الارتقاء بالرعاية الصحية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتحول الصحي، وكذلك تكريم كوكبة من الباحثين المتميزين.
وختم د.سليمان الحبيب حديثه بالتأكيد على أن المجموعة ستتوسع عبر الأكاديمية التي اكتسبت خبرة نوعية ، في دعم منظومة التعليم والبحث العلمي وتهيئة بيئة مثالية ومناخ فاعل للابتكارات والابداعات العلمية، بهدف تطوير الكوادر في كافة التخصصات الطبية، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي ، لإيماننا المطلق بقدرتنا على تحقيق التميز والنجاحات على خارطة الأبحاث العلمية العالمية.
الجدير بالذكر أن جوائز التميز البحثي ، تمنح وفقاً لقرارات مجلس المحكمين من خارج المجموعة بعد تقييم الأبحاث المشاركة، إذ تبلغ قيمة الجائزة الأولى 500 ألف ريال وتُمنح لأفضل بحث طبي ، والثانية مقدارها 300 ألف ريال لأفضل ثاني بحث طبي، والثالثة وقيمتها 200 ألف ريال لأفضل ثالث بحث طبي ، والرابعة وقدرها 200 ألف ريال مخصصة لأفضل أربع مراجعات علمية، أما الجائزة الخامسة فتمنح لأفضل ثلاث أبحاث ناشئة صادرة من طلاب الكليات الصحية بمختلف تخصصاتها وتبلغ جوائزها 150 ألف ريال ، في حين أن الجائزة السادسة تُمنح لثلاث ممارسين صحيين منخرطين ببرامج التدريب للهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتبلغ قيمتها 150 ألف ريال .