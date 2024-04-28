وسط حضور متميز "أدير العقارية" تُنهي مزاد "جزيل" بنجاحٍ لافتٍ وتحقق مبيعات نوعية

ويؤكد نجاح المزاد، أهمية المنطقة الشرقية التي تعتبر واحدة من أهم المناطق الاقتصادية في المملكة، وهي تشهد نشاطًا عمرانيًا متناميًا، مع توفيرها بيئة استثمارية مشجعة، وبنية تحتية متطورة، مما جعلها مقصدًا مثاليًا للاستثمار العقاري.