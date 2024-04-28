وسط حضور متميز "أدير العقارية" تُنهي مزاد "جزيل" بنجاحٍ لافتٍ وتحقق مبيعات نوعية

بمبيعات تجاوزت 80 مليون ريال، تم بيع 19 عقار في مزاد جزيل العلني (الحضوري والإلكتروني) بالمنطقة الشرقية بتنظيم شركة أدير العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ، وبموجب حكم صادر من محكمة الأحوال الشخصية، وذلك يوم الأربعاء 24 أبريل 2024م في فندق هوليداي إن كورنيش الخُبر ومنصة المزادات الإلكترونية "سومتك".
وقد تميَّز مزاد "جزيل" بالتنظيم الاحترافي، والحضور النوعي للمستثمرين ورجال الأعمال، والمنافسة الشديدة التي تمت بين المُشاركين للفوز بالفُرص الواعدة المطروحة التي تنتشر على امتداد مدن المنطقة الشرقية (الجبيل، الدمام، الخبر، الأحساء)، حيث تزدهر الحياة وتنشط الأعمال الاقتصاديّة.
وقد تميزت الفرص، بمواقعها الاستراتيجية الفريدة، ومساحاتها المتنوعة التي تناسب كافة المشاريع والأفكار، إضافة إلى قربها من أهم المعالم الرئيسية والمرافق الخدمية والترفيهية، مما يُتيح للمطورين استثمارها في إنشاء المشاريع السكنية والتجارية الرابحة التي تتميز بجودة بناءها وأفكارها العصرية، لتُدر عليهم الأرباح المجزية.
ويؤكد نجاح المزاد، أهمية المنطقة الشرقية التي تعتبر واحدة من أهم المناطق الاقتصادية في المملكة، وهي تشهد نشاطًا عمرانيًا متناميًا، مع توفيرها بيئة استثمارية مشجعة، وبنية تحتية متطورة، مما جعلها مقصدًا مثاليًا للاستثمار العقاري.