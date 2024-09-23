"قرار توحيد المملكة على يد المؤسّس".. صفحات من التاريخ تشهد بالأمجاد والبطولات

وأشارت قناة "الإخبارية"، في إنفوجرافيك معلوماتي، إلى الأمر الملكي رقم (2716) الصادر في 19 سبتمبر 1932م، بتوحيد المملكة العربية السعودية، المنشور في صحيفة "أم القرى"؛ حيث كان الخميس الموافق 23 سبتمبر 1932 تاريخ تنفيذ الأمر الملكي، بإعلان توحيد أجزاء المملكة العربية السعودية على يد الموحّد الملك عبدالعزيز.