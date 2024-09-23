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"قرار توحيد المملكة على يد المؤسّس".. صفحات من التاريخ تشهد بالأمجاد والبطولات

"أمر ملكي يحمل رقم 2716 صدر في 19 سبتمبر 1932 ونُشر في صحيفة أم القرى"
"قرار توحيد المملكة على يد المؤسّس".. صفحات من التاريخ تشهد بالأمجاد والبطولات
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تسطر صفحات التاريخ أمجاداً عن توحيد المملكة وما لازمها من بطولات بُذل فيها النفيس من أجل تحقيق هدف التوحيد السامي؛ حيث تحفظ ذاكرة السعودية قرار توحيد المملكة على يد مؤسّسها الملك عبدالعزيز آل سعود -طيَّب الله ثراه-.

وأشارت قناة "الإخبارية"، في إنفوجرافيك معلوماتي، إلى الأمر الملكي رقم (2716) الصادر في 19 سبتمبر 1932م، بتوحيد المملكة العربية السعودية، المنشور في صحيفة "أم القرى"؛ حيث كان الخميس الموافق 23 سبتمبر 1932 تاريخ تنفيذ الأمر الملكي، بإعلان توحيد أجزاء المملكة العربية السعودية على يد الموحّد الملك عبدالعزيز.

الملك عبدالعزيز آل سعود
اليوم الوطني 94

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