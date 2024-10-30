"البديوي": دول التعاون تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال النيابات العامة والادعاء العام

كما أشار إلى الدور المهم للجنة أصحاب المعالي والنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون منذ إنشائها عام 2007 في تحقيق التكامل بين النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، من خلال الإنجازات التي حقّقتها، مثل: قواعد التعاون المشترك، ووثيقة مسقط لحماية الطفل، إضافة إلى وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في عمل النيابات العامة الصادرة عام 2023، مشيداً بمنجزات اللجنة التي أسهمت في توحيد الأنظمة والقوانين بين دول المجلس، وتعزيز التعاون لمواجهة الجرائم وملاحقة الجناة، وتبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق المواقف في القضايا المشتركة.