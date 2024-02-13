مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينهي معاناة "4" مرضى مع داء الأكياس المائية بعمليات منظار متقدمة

وأوضح د. عبدالوهاب الشهراني أن هذا المرض الذي يعرف أيضاً بداء المشوكات يسببه طفيل ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، حيث تنتقل البويضات إلى الجهاز الهضمي وتخترق الأمعاء الدقيقة وتتحول إلى شكل آخر يسمى بالشكل اليرقاني للشريطية الشوكية، وتستقر في مواقع مختلفة من الجسم، لكن في الغالب يتجه إلى الكبد ويبقى فيه على هيئة كيس مملوء بسوائل بها دیدان شریطیة شوكیة صغیرة غیر ناضجة، وتكمن خطورة هذا المرض النادر في عصرنا هذا في احتمالية إنفجار الكيس داخل جسم الإنسان، وهو ما قد يؤدي إلى هبوط شديد بالدورة الدموية وقصور بوظائف الأعضاء.