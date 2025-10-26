ضباب يلف 4 مناطق فجر الاثنين.. تنبيهات متقدمة وتحذيرات من انعدام الرؤية

في المنطقة الشرقية، يشمل التنبيه محافظات الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، حيث يتوقع بمشيئة الله تعالى تكوّن ضباب خفيف يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بين 3 إلى 5 كيلومترات، ويبدأ التأثير من الساعة الواحدة صباحًا حتى السابعة صباحًا. كما أُطلقت تنبيهات برتقالية على بعض أجزاء المنطقة، خاصة محافظة العديد، نتيجة تكوّن ضباب كثيف قد يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، يتوقع أن يستمر من الساعة 1:00 فجراً وحتى 8:00 صباحاً.