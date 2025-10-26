ضباب يلف 4 مناطق فجر الاثنين.. تنبيهات متقدمة وتحذيرات من انعدام الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات جوية شملت 4 مناطق في المملكة، محذرًا من ظواهر ضبابية قد تؤثر على مدى الرؤية الأفقية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين .
في المنطقة الشرقية، يشمل التنبيه محافظات الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، حيث يتوقع بمشيئة الله تعالى تكوّن ضباب خفيف يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بين 3 إلى 5 كيلومترات، ويبدأ التأثير من الساعة الواحدة صباحًا حتى السابعة صباحًا. كما أُطلقت تنبيهات برتقالية على بعض أجزاء المنطقة، خاصة محافظة العديد، نتيجة تكوّن ضباب كثيف قد يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، يتوقع أن يستمر من الساعة 1:00 فجراً وحتى 8:00 صباحاً.
أما منطقة مكة المكرمة، فقد شمل التنبيه محافظات الليث، القنفذة، والشعيبة، حيث يُتوقع ضباب خفيف يؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية من الساعة 2:00 فجراً وحتى 7:00 صباحًا.
وفي منطقة عسير، يشمل التنبيه محافظتي البرك والقحمة، ويتوقع أن تشهد ضبابًا خفيفًا يحد من مدى الرؤية الأفقية إلى ما بين 3 و5 كيلومترات، بدءًا من الساعة 2:00 فجراً وحتى 7:00 صباحًا.
أما منطقة الجوف، فقد ورد التنبيه ليشمل محافظتي القريات وطبرجل، مع توقعات بتكوّن ضباب خفيف خلال الساعات المبكرة من يوم الاثنين، يمتد من الساعة 2:00 حتى 7:00 صباحًا، ويتسبب في انخفاض مدى الرؤية إلى حدود 3 – 5 كيلومترات.