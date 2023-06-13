nova 11 Pro من هواوي.. الخيار الأفضل لهاتف تحت سقف 2600 ريال في السعودية

تطوّرت الهواتف الذكية من مجرد أجهزة بسيطة يمكن استخدامها للاتصال اللاسلكي، إلى ضرورة من ضرورات الحياة اليومية التي لا غنى عنها.
ويهتم المستخدمون في عالم اليوم بأداء الهواتف وميزاتها، إضافة إلى اهتمامهم بأنظمة الكاميرا المتطورة والتصاميم الأنيقة، حيث يحرصون على اقتناء الأجهزة التي تعكس شخصياتهم وطريقة حياتهم.
وتعد سلسلة هواتف nova من هواوي رائدة في هذا المجال، حيث اشتهرت بتصاميمها المبتكرة ولوحة ألوانها النابضة بالحياة وكاميراتها المذهلة، وقدرتها على الجمع بين التكنولوجيات الناشئة والأناقة الراقية بشكل غاية في الانسيابية. لذا كان من الطبيعي أن تجد إقبالاً استثنائياً من قِبل المستخدمين الشباب الذين يقدرون الجماليات الفريدة والأداء المتميز.
ويعد هاتف nova 11 Pro الأحدث في مجموعة nova مجسداً روحها وقيمها الحقيقية على النحو الأمثل. ويحافظ الهاتف الجديد على الإرث التطوري لهذه السلسلة متفوقاً على الهواتف التي سبقته على هذا المسار التقدمي.
صمم هاتف nova 11 Pro باللون الأخضر رقم 11، باعتباره لوناً أساسياً يجمع بين حيوية الشباب وطموح المستقبل في مفهوم التصميم، موفراً تأثيراً بصرياً فريداً للموضة. ويجسد اللون الجديد ديناميكية الشباب وشخصيته المتحررة معززاً روح التفاؤل والحيوية والمرونة التي يتميز بها أفراد الجيل الجديد.
ويرتقي الهاتف بريادته باعتماد تصميم nova Monogram Vegan Leather Design، الذي يوفر لمسة أنيقة بإحساس يعزز الراحة على الواجهة الخلفية للهاتف، بالإضافة إلى منع ظهور بصمات الأصابع على الجلد النباتي للحفاظ على رونق الهاتف طوال اليوم. كما يوفر نمط حبيبات الليتشي، الذي يحظى بشعبية بين الشباب، لمسة مناسبة للبشرة إلى جانب مقاومة عالية لمخاطر السقوط وعوامل التآكل.
وإلى جانب اللون رقم 11، يتوافر هاتف nova 11 Pro باللونين الأسود والذهبي. ويتألق كل لون بسحره الخاص، ما يوفر للمستخدمين مزيداً من الخيارات التي تناسب طلاتهم وشخصياتهم. وبالتالي يتوافق الهاتف الجديد مع جميع الأذواق بالجاذبية الساحرة للون رقم 11 الأخضر، والأناقة الكلاسيكية للأسود، وسحر الفخامة للون الذهبي.
ويعد تصميم Super Star Orbit Ring الجديد كلياً، ميزة ابتكارية من المستوى التالي، ويعود الفضل في ذلك إلى تقنية معالجة المعادن الدقيقة لبريق معدني فريد. ويكتسب تصميم الحلقة جاذبية استثنائية على نحو غير مسبوق.
يتألق هاتف nova 11 Pro بميزة التصوير التي توفرها كاميرا Ultra Portrait المزدوجة بدقة 60 ميجابكسل لتوفير تجربة استثنائية. ويتبنى الجهاز ميزة XD Portrait لتوفير صور بورتريه فائقة الدقة والتفصيل. وتتميز الهواتف الجديدة بتقنية تحسين صور البورتريه في الإضاءة المنخفضة، وذلك عبر التقاط صور بجودة عالية وبتفاصيل أكثر ثراء تحاكي المشاهد الواقعية التي نراها بالعين المجردة حتى في البيئات ذات الإضاءة الخافتة، مع الاحتفاظ بنسيج البشرة الطبيعي ولونها بكل دقة.
ويستفيد هاتف nova 11 Pro من ميزة التصوير متعدد الرؤية من هواوي والذي تمت ترقيته أخيراً، متميزاً بكاميرا Ultra Portrait المزدوجة بدقة 60 ميجابكسل وبزاوية عريضة للغاية تبلغ 100 درجة، إضافة إلى مستشعر 1/2.61 بوصة وبجودة 4K، ودقة ممتازة بحساسية فائقة للضوء. تدعم الكاميرا الأمامية للصور المقربة بدقة 8 ميجابكسل، مع ميزة تقريب بصري لغاية مرتين 2x وتقريب رقمي يصل إلى خمس مرات 5x، بما في ذلك تقريب 0.7x للصور الجماعية، وتقريب 1x لصور السيلفي عالية الدقة، وتقريب 2x لصور البورتريه المزخرفة، وتقريب 5x لصور الماكياج المقربة.
على صعيد آخر، تعد ميزةMakeup Restoration أساسية لعشاق الصورالشخصية (سيلفي). تحافظ هذه الميزة على رونق المكياج في الصور، ما يضمن الحصول على طلة متألقة عند التقاط صور السيلفي. ويعد نظام الكاميرا الأمامية في جوهره، أداة لتمكين المستخدمين من التعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي وأصيل.
يعد طلاء زجاج كونلون Kunlun Glass إحدى أهم مزايا هاتف nova 11 Pro، متميزاً بمتانته الفائقة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز قدرة هاتف HUAWEI nova 11 Pro على مقاومة الصدمات الناجمة عن السقوط بمعدل عشر مرات مقارنة بهاتف nova 10 Pro، ما يجعله أكثر موثوقية.
تجدر الإشارة إلى أن طلاء زجاج كونلون فائق الموثوقية وهو حاصل على شهادة SGS السويسرية مع مقاومة 5 نجوم لسقوط الزجاج.
دعونا الآن نتحدث عن مصدر الطاقة المعزز لأداء هاتف nova 11، حيث زُود ببطارية كبيرة جداً تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة لتمكينك من استخدام الهاتف على مدار اليوم والليلة. وسواء كنت مشغولاً بالتقاط صور سيلفي أو مشاهدة الأفلام أو المشاركة في الألعاب، فلا داعي للقلق بشأن نفاد الطاقة. كما يدعم هاتف nova 11 Pro تقنية الشحن النفاث 100W HUAWEI SuperCharge Turbo، ما يسمح بشحن الجهاز على نحو فائق السرعة، يمكن شحن الجهاز بنسبة 60% في 10 دقائق وشحنه بالكامل في 20 دقيقة مع إيقاف تشغيل الشاشة. ما يعني تقليل وقت الانتظار قبل العودة للاستمتاع بالتجارب الترفيهية التي يمنحك إياها الهاتف.
دعونا الآن ننتقل إلى ميزات الكاميرا الخلفية لهاتف nova 11 Pro، وهي أداة قوية يمكنها تحويل أي لحظة إلى تحفة فوتوغرافية فنية. يتميز هاتف nova 11 Pro بكاميرا Ultra Vision بدقة 50 ميجابكسل مع وحدة تصوير RYYB Ultra Vision بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ماكرو فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وهي مثالية لالتقاط صور بجودة فائقة من المستوى التالي. وزُود كلا الجهازين بمستشعر التركيز بالليزر الذي يدعم ميزة التركيز التلقائي، لتصوير الأشياء المراد تصويرها بسرعة. وتعمل مصفوفة مرشح الألوان RYYB على زيادة كمية الضوء التي تدخل الكاميرا بنسبة 40% مقارنة بمصفوفة RGGB، ما يعزز وضوح الصورة بتفاصيلها الدقيقة حتى في الظلام.
ويضمن النظام الجديد كلياً لجمع الطيف المحيط ألواناً فائقة الحيوية والدقة، ما يوفر للمستخدمين فرصة اختبار الاستمتاع بصور ذات ألوان رائعة تحاكي ظلالها الحقيقية في الطبيعة على نحو غير مسبوق، وذلك بفضل مستشعر درجة حرارة اللون المكون من 10 قنوات. وتتنامى أهمية هذه الميزة بشكل خاص عند التصوير في ظروف الإضاءة الصعبة، حيث تعدل اختلالات الألوان تلقائياً لتوفير صور طبيعية ونابضة بالحياة.
تعد الشاشة أول نقطة تفاعلية عند استخدام الهاتف. وبناءً على ذلك، تم تزويد nova 11 Pro بشاشة OLED منحنية مقاس 6.78 بوصة وسرعة 120 هرتز، بزاوية انحناء تضمن معدل تحديث عال واستجابة فائقة السرعة للشاشة مع تجربة تمرير أكثر سلاسة وألوان تنبض بالحياة، ما يوفر بالتالي تجربة مشاهدة غامرة.
ويتماهى انحناء الشاشة بسلاسة مع تصميم الهاتف، معزّزاً الأناقة والانسيابية على نحو غير مسبوق.
ختاماً، يتفرد هاتف nova 11 Pro بكثيرٍ من الميزات التي تلقى صدى إيجابياً لدى جيل الشباب. ويعد خياراً استثنائياً في قطاع الهواتف الذكية بفضل تصميمه الفريد وقدرات الكاميرا الرائعة وبنيته المتينة وأدائه الفائق. لذا ننصحك بالتعرف على الهاتف في حال كنت تفكر بترقية هاتفك الذكي، فقد تجده خياراً مثالياً لك.
يتوفر HUAWEI nova 11 Pro الآن للطلب المسبق في السعودية بسعر 2599 ر.س مع هدايا العرض المسبق بقيمة 1570 ر.س تشمل 3 أشهر من حماية الشاشة، ضمان لمدة سنتين صالح في دول مجلس التعاون الخليجي + ومصر، وشهرين مجانين من 50 جيجابايت موبايل كلاود.