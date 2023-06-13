nova 11 Pro من هواوي.. الخيار الأفضل لهاتف تحت سقف 2600 ريال في السعودية

دعونا الآن نتحدث عن مصدر الطاقة المعزز لأداء هاتف nova 11، حيث زُود ببطارية كبيرة جداً تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة لتمكينك من استخدام الهاتف على مدار اليوم والليلة. وسواء كنت مشغولاً بالتقاط صور سيلفي أو مشاهدة الأفلام أو المشاركة في الألعاب، فلا داعي للقلق بشأن نفاد الطاقة. كما يدعم هاتف nova 11 Pro تقنية الشحن النفاث 100W HUAWEI SuperCharge Turbo، ما يسمح بشحن الجهاز على نحو فائق السرعة، يمكن شحن الجهاز بنسبة 60% في 10 دقائق وشحنه بالكامل في 20 دقيقة مع إيقاف تشغيل الشاشة. ما يعني تقليل وقت الانتظار قبل العودة للاستمتاع بالتجارب الترفيهية التي يمنحك إياها الهاتف.