مطار العلا الدولي يحتفل بوصول أولى رحلات طيران ناس المباشرة بين القاهرة والعلا

احتفل مطار العلا الدولي بوصول أولى رحلات طيران ناس المباشرة بين القاهرة والعلا أمس الخميس السادس من أكتوبر 2022، بحضور ممثلين من طيران ناس والهيئة الملكية لمحافظة العلا إضافة إلى مطار العلا الدولي.
وبهذه المناسبة أكد طيران ناس أن تدشين أولى رحلات طيران ناس بين القاهرة والعلا يأتي تعزيزاً لخطط المملكة في تحويل العلا إلى واحدة من الوجهات السياحية المفضلة للمسافرين محلياً ودولياً، مثمناً جهود وتعاون الهيئة الملكية بالعلا على مع طيران ناس لتحقيق هدف مشترك يتمثل بتعزيز حضور مدينة العلا التاريخية على خريطة السياحة الدولية وبما يسهم في تحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
من جهته أوضح فيليب جونز رئيس إدارة التسويق والوجهات السياحية بالهيئة الملكية لمحافظة العلا: "نحتفل اليوم بإطلاق خط رحلات طيران مباشر بين مدينتين تتشاركان في الأهمية الثقافية والتاريخية لكل منهما. وسنستمر في بناء نظام حيوي مستدام للبنية السياحية في العلا مع زيادة سعة الطيران من عدة مطارات محلية ودولية، وذلك لنوفر المزيد من الفرص للزوار للاستمتاع بما تقدمه العلا من مناظر طبيعية مذهلة ومواقع أثرية ومناسبات وأحداث عالمية."
وصادف وصول أول رحلة لطيران ناس من القاهرة إلى العلا حفل الفنانة المصرية أنغام في العلا يوم السادس من أكتوبر، حيث شهد الحفل مبيع التذاكر بالكامل من معجبي الفنانة من داخل المملكة، نظراً للترابط الثقافي فيما تقدمه الفنانة المصرية من أغاني عربية باللهجتين المصرية والخليجية.
وسيربط طيران ناس بين العلا والقاهرة عبر رحلتين مباشرتين أسبوعيا، أيام السبت والخميس، من مطار العلا الدولي إلى مطار القاهرة الدولي ذهاباً وإياباً.
وكان طيران ناس أعلن هذا الشهر، استئناف رحلاته من العلا إلى كل من الرياض والدمام ودبي بواقع رحلتين أسبوعياً لكل وجهة، وقد بدأ تسيير أولى رحلاته المباشرة من الرياض إلى المدينة التاريخية في شمال غرب المملكة في مارس 2021. كما دشنت الشركة في نوفمبر 2021، أولى رحلاتها الدولية المباشرة إلى العلا لتكون في متناول المسافرين من مختلف أنحاء المنطقة.
ويربط "طيران ناس" أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أسطوله المكون من أكثر من 35 طائرة، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 أكثر من 60 مليون مسافر.
يذكر أن طيران ناس حصل مؤخًرا على جائزة "سكاي تراكس" العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط للمرة الخامسة على التوالي، والتي تمنح بعد تقييم يمتد لعدة أشهر ويشمل أكثر من 100 دولة؛ عبر إجراء استطلاع هو الأكبر من نوعه لقياس رضا المسافرين في العالم سنوياً.
وبهذه الجائزة أصبح لدى طيران ناس خمس جوائز من "سكاي تراكس" كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وذلك في أعوام 2017، 2018، 2019، 2021، 2022، كما حصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة APEX غير الربحية التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، والذي شمل 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم، وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي على مستوى العالم، كما صنف كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لسبعة أعوام متتالية.
يمكن للمسافرين مع طيران ناس حجز رحلاتهم من خلال جميع قنوات الحجز، سواء الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (920001234) أو وكلاء السفر.