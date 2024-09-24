"فلكية جدة": التربيع الأخير للقمر يقترن بالمريخ الليلة

وأشار إلى أن القمر سوف يُرصد عاليًا في قبة السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس الأربعاء مع خلفية السماء الزرقاء، وتُعد فترة التربيع الأخير، حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم، ويُعد الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو التلسكوب؛ لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، وذلك نظرًا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد وهي فرصة مثالية للرصد والتصوير الفوتوغرافي.