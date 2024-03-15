"الموارد البشرية" تؤكد ضرورة حماية الطفل من الاستغلال لأغراض التسويق

ويتزامن هذا التنويه مع رصد الوزارة لبعض الجهات غير الربحية التي تستخدم الأطفال في نشاط الحملات الرمضانية للتبرعات، والحملات الاتصالية التسويقية، وكذلك مع ما تم رصده مؤخرًا من تجاوزات تتعلق باستغلال الأطفال لأغراض تجارية تخالف بذلك نظام حماية الطفل واللائحة التنفيذية له، لذا فإن الوزارة تشدد في هذا الإطار أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك، وفقًا للمادة الثالثة من نظام حماية الطفل، داعيةً للتواصل معها من خلال الاتصال بـ (19911) أو عبر تطبيق الوزارة.