أمير مكة يزور جناح سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمعرض جدة للكتاب

ويتناول الجناح الذي يشرف عليه مركز توثيق سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود جوانب من سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- ونماذج من المقتنيات الخاصة للملك عبدالله بن عبدالعزيز، ونماذج من النشر الرقمي لمنتجات المركز على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، والتعريف بالمكتبة الرقمية للمركز، وما تحويه من الكتب والمقالات والصور والوثائق والفيديوهات، ونحوها.