10 مناطق والنماذج العددية تكشف.. حالة ماطرة تستمر لنهاية الأسبوع

كشف المركز الوطني للأرصاد اليوم أن مخرجات النماذج العددية تشير إلى وجود فرص لهطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري على بعض المناطق.
وبحسب ما ذكره المركز، فإن الحالة تشمل أجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية لمنطقتي الشرقية والقصيم.
وتابع المركز: كذلك على أجزاء من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة #مكة_المكرمة والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر.
وقال: لمزيد من التفاصيل عن المحافظات المتأثرة يرجى متابعة المستجدات على وسائل التواصل الاجتماعي للمركز أو صفحة الإنذار المبكر.