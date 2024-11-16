سَبَحَ داخله وحملها وتعلّقا بماسورة.. طفلٌ بحائل يُنقذ شقيقته بعدما سقطت في خزان مياه

كاد عدم إتقان إغلاق غطاء خزان أرضي في منزل بحائل، أن يودي بحياة طفلة بعد سقوطها به؛ إلا أن شقيقها نجح في إنقاذها بعدما سَبَحَ داخله وحملها للخارج.
تفصيلاً، وبحسب ما ذكره شقيق الطفلة لـ"الإخبارية"، " أنه كان يلعب مع شقيقه وشقيقته بفناء المنزل الذي يقع تحته الخزان، حيث كان يربط فرشة خلف دراجته ويقوم بسحبها ومن ثم يلاحقه إخوانه، وفي أثناء مرور الدراجة فوق غطاء الخزان، الذي كان غير مُحكم الإغلاق، تعلّق الغطاء بالفرشة وانفتح غطاء الخزان، ولأن الطفلة كانت تسير بسرعة خلف الدراجة سقطت بالخزان مباشرة.
وبفضلٍ من الله، ثم إتقان شقيقها السباحة تمّ إنقاذها، حيث أخبر شقيقه أن يخبر والدته بالحادثة، ونزل هو إلى الخزان لإنقاذ شقيقته، حيث سَبَحَ حتى الوصول إليها ومن ثم حملها حتى تعلّق الاثنان بماسورة نقل الماء من الخزان للخارج حتى وصول الأم التي قامت بسحبهما، ونقل الطفلة للمستشفى وتنويمها والاطمئنان على صحتها وغادرت المستشفى.
"الجدير ذكره أن الاعتبارات البيئية والصحية الواجب توافرها في غطاء الخزان الأرضي، أن يكون مصنوعًا من موادّ آمنة وغير سامة، مثل البلاستيك المقاوم للتآكل أو الفولاذ المقاوم للصدأ، وأن يكون الغطاء مصممًا بشكل يحول دون تسرب الماء أو دخول المواد الضارة إلى الخزان، مع تركيب شبك حماية من مادة غير قابلة للصدأ والتآكل، واتخاذ الاحتياطات الكفيلة بعدم عبث الأطفال بها أو سقوطهم داخلها".