سَبَحَ داخله وحملها وتعلّقا بماسورة.. طفلٌ بحائل يُنقذ شقيقته بعدما سقطت في خزان مياه

"الجدير ذكره أن الاعتبارات البيئية والصحية الواجب توافرها في غطاء الخزان الأرضي، أن يكون مصنوعًا من موادّ آمنة وغير سامة، مثل البلاستيك المقاوم للتآكل أو الفولاذ المقاوم للصدأ، وأن يكون الغطاء مصممًا بشكل يحول دون تسرب الماء أو دخول المواد الضارة إلى الخزان، مع تركيب شبك حماية من مادة غير قابلة للصدأ والتآكل، واتخاذ الاحتياطات الكفيلة بعدم عبث الأطفال بها أو سقوطهم داخلها".