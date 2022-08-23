معرض الصقور السعودي الدولي ينظم فعالية الطائرات الورقية

ونجح نادي الصقور السعودي في تنظيم هذا الحدث بنسخته الثالثة عام 2021 في استقطاب أكثر من 300 عارض من 30 دولة، وتجاوز عدد الحضور أكثر من 500 ألف زائر خلال 15 يوماً، ويتوقع القائمون على المعرض أن يحضر هذا العام أكثر من 550 ألف زائر.