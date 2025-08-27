أمين ARCO بافتتاح أعمال الهيئة العامة: التضامن الجماعي ضرورة لتخفيف المعاناة الإنسانية

وفي السودان، خلّفت الحرب المستمرة نزوحاً واسعاً ومعاناة إنسانية حادة تسببت في مزيد من الدمار والجوع والمرض. أما في اليمن فما زالت سنوات النزاع الطويلة تنعكس سلباً على الأمن الغذائي والصحي لملايين اليمنيين. وفي سوريا، لا يزال المدنيون يعانون من تداعيات حرب ممتدة دمرت البنية التحتية ووضعت تحديات كبيرة أمام جهود إعادة البناء والاستقرار. وفي ليبيا، تركت الحرب آثاراً نفسية واجتماعية قاسية على الأسر كافة، مما سينعكس حتماً على مستقبلهم. بينما في لبنان، عمّقت الأزمات الاقتصادية حجم التحديات الإنسانية وزادت من هشاشة الفئات الأكثر ضعفاً.