"لين" ترسم ملامح مستقبل الصحة في المملكة في ملتقى الصحة العالمي 2025 تحت شعار "نمكّن كل حياة بصحة"

تشارك شركة “لين لخدمات الأعمال” – إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة – كشريك الابتكار الصحي في ملتقى الصحة العالمي 2025، لتستعرض أحدث حلولها في تطوير منظومة الصحة الشاملة وتعزيز جودة الحياة، من خلال الابتكار في البيانات والذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وتجارب الصحة الرقمية.
تأتي مشاركة “لين” هذا العام تحت شعار «نمكّن كل حياة بصحة»، حيث تستعرض الشركة دورها الريادي في دعم التحول الصحي الوطني، وتمكين الشركاء في القطاعين العام والخاص من تقديم تجارب صحية أكثر تكاملاً واستدامة.
وبهذه المناسبة، صرّح المهندس مهند الرشيد، الرئيس التنفيذي لشركة "لين لخدمات الأعمال": تمثل شراكتنا في ملتقى الصحة العالمي محطة فارقة في مسيرة تمكيننا لصحة الإنسان وإعادة تعريف المشهد الصحي في المملكة.
نحن نتجاوز نموذج الرعاية التقليدي القائم على رد الفعل، فمهمتنا أنسنة التجربة الصحية عبر تمكين الأفراد بأدوات رقمية سلسة، شخصية وتنبؤية.
في ملتقى الصحة العالمي 2025، لن نعرض حلولنا فحسب، بل سنشارك قصة التحول الصحي لوطن بأكمله، وندعو العالم ليكون جزءًا من فصلها القادم." وسيخوض زوار جناح "لين" رحلة تفاعلية عبر منظومة الشركة، بما في ذلك منصاتها الرائدة مثل "صحة" و"آناة".
كما سيكون الجناح مركزًا للابتكار والحوار، حيث سيستضيف "حوارات لين" بنسختها الثانية، وهي سلسلة من الجلسات النقاشية مع قادة الفكر المحليين والعالميين.
وعلى مدار الملتقى، ستعلن "لين" أيضًا عن عدد من الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى تسريع وتيرة تطوير منظومة الابتكار الصحي الوطنية.
وتدعو "لين" جميع الحضور لزيارة جناحها لاستكشاف مستقبل الصحة والعافية والانضمام إلى الحوار الذي يرسم ملامح عالم أكثر صحة وترابطًا.